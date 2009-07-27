Болезни напрямую зависят от уровня интеллекта

У человека с низким уровнем IQ больше проблем со здоровьем, чем у умного, заявили ученые. Названы болезни, которые напрямую зависят от уровня интеллекта.

Специалисты из Эдинбурга провели исследование с участием 4000 человек. Они выяснили, что IQ определяет более 20% разницы в смертности разных социально-экономических групп.

Так, от уровня интеллекта во многом зависит здоровье сердечно-сосудистой системы организма. Чем выше IQ человека, тем меньше риск развития у него болезней сердца и сосудов.

Ученые объяснили, что умные и образованные люди склонны вести здоровый образ жизни, чего нельзя сказать о людях с низким интеллектом. Вредные привычки и неправильное питание непосредственно сказываются на их состоянии здоровья.

passion.ru