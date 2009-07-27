Что в вареной колбасе?

Тем, кто хочет, есть колбасу из мяса, стоит обращать внимание на ее маркировку. Должно насторожить слишком большое количество пищевых добавок в продукте: усилителей вкуса, ароматизаторов и стабилизаторов.

Чем лучше и свежее мясо в составе "Докторской", тем меньше потребности добавлять в него ароматизаторов и усилителей вкуса наподобие глутаматов. Если в составе продукта вместо упомянутых химических добавок указаны специи - это лучше и полезнее.

Как и любой продукт, колбаса имеет свой срок хранения. Для вареной он составляет от 48 до 72 часов. Чтобы его продлить, применяют консерванты.

В последние годы начали использовать и новый тип оболочки, которая дает возможность значительно увеличить срок пригодности: продукт в ней остается свежим около шестидесяти суток. Ярко-розовой колбасу делают красители, а поддерживают цвет нитриты - они же обеспечивают более длительное хранение продукта. Содержание этих веществ должны тщательным образом контролировать соответствующие службы, а в продажу может поступать только продукт, в котором химические добавки присутствуют в безопасном количестве.

Для проверки качества "Докторской" колбасы выбрали пять торговых марок: "Глобино", "Дружба народов", "Твин", "Полис" и "Века".

Лучшими по результатам тестирования по физико-химическим и микробиологическим показателям являются марки "Полис" и "Твин". Продукция "Века" и "Дружба народов" содержат низкий уровня белка.

Белок в колбасе состоит из мяса или сои, и в любом случае его уровень не соответствует норме. А в образце марки "Глобино", кроме этого нарушения, обнаружили завышенный уровень влаги, которая делает продукт тяжелее, и - соответственно - потребитель должен переплачивать за обычную воду в колбасе.

life.pravda.com.ua