«Скорой помощи» Киева отказано в бензине

Поставщики отказались предоставлять бензин для машин «скорой помощи» Киева.

Об этом сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Киевском городском совете со ссылкой на своего депутата Алексея ДАВЫДЕНКО.

«Долг КГГА за топливо для машин «скорой помощи» достиг 3 миллионов гривен, поэтому поставщики отказались поставлять бензин. В последние дни по городу ездили исключительно машины, которые заправляются дизтопливом, ни один автомобиль «скорой» на бензине на работу выехать не смог. Неужели теперь жизнь киевлян будет зависеть от того, как надолго хватит сэкономленной солярки?» - заявил А.ДАВЫДЕНКО.

Депутат также обратил внимание на то, что синоптики обещают сильную жару, которая может вызывать у людей различные недомогания, и «скорая» должна быть готова к большому количеству вызовов.

“Например, синоптики пообещала днем все +39, в то же время ни одна «скорая» до человека, который может получить солнечный удар, не доедет. На это просто не хватит бензина», - выразил обеспокоенность А.ДАВЫДЕНКО.

Бютовец призвал чиновников Главного управления здравоохранения КГГА срочно взяться за решение этого вопроса, и не подвергать опасности жизни киевлян.