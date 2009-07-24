В Виннице задержана женщина, убившая свою новорожденную дочь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Винницкой области, 27-летняя винничанка родила девочку в ванной комнате своей квартиры, где проживала с родителями и 2-летним сыном. Перерезав пуповину ножницами, женщина положила ребенка в два полиэтиленовых пакета, которые герметично завязала, и положила под ванну.

Через три дня женщине стало плохо - пришлось вызывать «скорую помощь». Врачи сразу установили причину внутриматочного кровотечения у женщины – осложнение после родов, и сообщили об этом в милицию. Стражам порядка женщина созналась в содеянном.

По ее словам, о своей беременности она узнала, когда была на седьмом месяце. Полное телосложение позволяло скрывать беременность от родителей и окружающих, а роды оказались легкими и стремительными. Что касается новорожденной девочки, то она показалась женщине мертвой, именно поэтому она ее положила в полиэтиленовые пакеты, чтобы похоронить.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым, жизнеспособным, доношенным, а его смерть наступила в результате механической асфикции от закрытия ротовых и носовых отверстий в условиях закрытого пространства.

Заместитель начальника следственного управления ГУМВД в Винницкой области Сергей КРЫМЧУК сообщил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка», которой предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.