Лечение зубов – без боли и бормашины

По данным медицинской статистики, более 80% стоматологических вмешательств связаны с лечением кариеса зубов. И половина этих вмешательств проводится при распространенном кариесном процессе. Почему же люди так запускают лечение кариеса?

На первом месте среди поводов затянуть визит к стоматологу – дентофобия – страх перед лечением зубов. Этот страх преследует большинство людей еще с первых детских посещений зубного врача. Одна из причин такого страха – боязнь боли. Даже современные достижения анестезиологии не помогают справиться со страхом перед креслом зубного врача. К счастью, стоматологическая наука не стоит на месте, и современные клиники предлагают методы лечения кариеса, при которых боли нет вообще или она очень незначительна. К таким методам относятся:

• Воздушно-кинетический метод. По сути, это удаление поврежденных тканей зуба с помощью миниатюрнейшей пескоструйной машины – поток кварцевого песка и воздуха вымывает кариесные ткани, не затрагивая здоровые поверхности зуба. Метод этот практически безболезненный, но применяется для лечения только поверхностного кариеса. При использовании этого метода для обработки глубоких кариозных полостей возможно развитие осложнений. Это происходит из-за невозможности максимально точного попадания струи в нужную точку зубной поверхности.

• Химико-механический метод. Здесь используется специальный гель, который размягчает поврежденную эмаль и дентин. Затем размягченные ткани с помощью инструментария удаляются врачом. Метод также безболезненный, но подходит не каждому пациенту. Так, например, если канал зуба извитой, то такой метод невозможен.

• Лазерное лечение кариеса. Этот метод основан на воздействии лазерного луча только на патологические ткани. Эти ткани имеют несколько иную структуру, нежели здоровые зубы. Луч лазера легко, прицельно и безболезненно испарят мягкие ткани кариозных полостей, не затрагивая при этом окружающие их здоровые части. При лазерном лечении кариеса происходит стерилизация полостей зуба, что исключает вторичное инфицирование уже пролеченной кариозной полости. Усиливает этот эффект отсутствие микротрещин зубной эмали, неизбежных при применении других методов лечения.

Перечисленные современные методы лечения кариеса обладают одним важным для пациентов качеством – они безболезненны и даже не требуют анестезии.

Плюсов от этого немало:

• Не происходит разогрева тканей зуба и челюсти в результате сверления – что и является причиной появления болевых ощущений;

• Не раздается звук бормашины – он также вызывает психологический дискомфорт;

• Снимается страх перед посещением стоматолога, что особенно важно в детской стоматологии;

• Значительно снижается время, проведенное в кресле стоматолога. Это позволяет избежать таких субъективных причин дентофобии, как страх перед продолжительными процедурами и чувство тревоги.

• Какой бы современный метод обезболивания не применялся, лекарственные препараты-анестетики дают нагрузку на печень и нервную систему, кроме того нередки случаи развития аллергии на них, особенно при частом использовании.

mosmedclinic.ru