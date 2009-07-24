Найдены генетические причины эффекта плацебо

Американские ученые нашли генетическое объяснение эффекта плацебо, сообщает Science Daily. Отчет об исследовании специалистов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) под руководством Эндрю Лейхтера (Andrew Leuchter) опубликован в Journal of Clinical Psychopharmacology.

Для исследования были отобраны 84 пациента, страдающих большим депрессивным расстройством. 32 человека получали необходимое лечение, оставшимся 52 больным исследователи давали плацебо.

Затем ученые сравнили у испытуемых варианты генов, кодирующих ферменты моноаминооксидаза-А (МАО-А) и катехол-О-метилтрансфераза (КОМТ). Эти вещества регулируют обмен дофамина и норадреналина, с помощью которых осуществляется передача импульсов в нервной системе.

В ходе исследования было установлено, что люди с вариантом гена МАО-А, обеспечивающим наивысший уровень активности этого фермента, значительно менее подвержены эффекту плацебо, чем пациенты с другими вариантами этого гена. Аналогичная зависимость была выявлена для пациентов с низким уровнем активности КОМТ.

По мнению доктора Лейхтера, эффективность действия плацебо зависит от множества факторов: как физиологических, так и психологических. "Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что подверженность эффекту плацебо в значительной степени определяется генетическими особенностями индивида", - добавил ученый.

medportal.ru