Сосиски для хот-догов провоцируют рак?

Американская общественная организация "Кэнсер проджект" подала в суд на несколько компаний, производящих сосиски для хот-догов. Иск был представлен в среду в окружной суд Нью-Джерси от имени трех жителей штата. В нем содержится требование к ответчикам указывать на упаковках с сосисками, что их потребление чревато возникновением раковых заболеваний.

Базирующаяся в столице США Вашингтоне "Кэнсер проджект", чьи адвокаты представляют интересы истцов, утверждает, что потребление переработанного мяса может вызывать рак прямой кишки и другие онкологические заболевания. В иске содержится ссылка на доклад Американского института по изучению рака, где приводятся эти данные. Раз продукция ответчиков представляет подобную опасность, о ней следует информировать потребителей, указывают истцы.

Пока неизвестно, какие аргументы намерены привести в свою защиту ответчики - фирмы "Натанс", "Крафт фудс" и "Сара Ли". Однако, как отмечают американские СМИ, истцы "замахнулись на святое", ведь хот-доги, наряду с бейсболом и яблочным пирогом, являются национальными американскими символами.

Это не первый случай, когда частные лица и общественные организации подают в суд на компании-производители продуктов или сети ресторанов общественного питания. Не так давно в США проходили шумные процессы, ответчиком на которых выступала корпорация быстрого питания "Макдоналдс". Компанию обвиняли в том, что ее продукция стала причиной ожирения у многих людей. "Пострадавшие", то есть ожиревшие и в результате этого потерявшие здоровье, а некоторые и трудоспособность, люди стремятся доказать, что именно рестораны "быстрого обслуживания" виноваты в их несчастьях.

В свою очередь юристы компаний "отбивались" утверждениями о том, что "безостановочно есть гамбургеры и пить сладкую газировку клиентов не заставляют".

ami-tass.ru