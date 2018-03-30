Как предотвратить "курортные" болезни

Любой человек, отправляясь в отпуск на юг, ждет только приятных ощущений от отдыха. Однако нередко там случаются ситуации, которые выводят нас из строя. Надо быть готовым принять быстрые меры.

Ловушка 1. Экзотическая кухня

Гораздо более реальная опасность в тропических странах – отравление или заражение экзотическими паразитами. Чтобы этого не случилось, следует выбирать только отели с хорошей репутацией и не ниже 4-х звезд. Там контроль за качеством пищи и воды достаточно тщательный. И все же в тропиках не стоит увлекаться приготовленным на гриле мясом – в нем-то обычно и сохраняются самые опасные гельминты.

Меры профилактики

● Если после ужина в отеле у вас расстроился желудок, нужно день-другой посидеть на отварной пище, без острого, соленого, копченого, на время отказаться от фруктов и овощей, салатов с майонезом. Расстройство может вызвать и вполне доброкачественная, но слишком непривычная еда, особенно поглощенная в избытке.

● Возьмите с собой побольше активированного угля и антибиотик широкого спектра действия.

Ловушка 2. "Пираты" южных морей

Теплое море, чистый песок, яркие пляжные зонтики… Разве тут будешь думать о чем-то неприятном? Разве что вспомнишь, что в море водятся акулы, хотя в зоне отелей они встречаются редко. К тому же большинство из них – некрупные и неагрессивные, чаще ведущие ночной образ жизни, а по ночам пляжи больших отелей обычно закрываются – во избежание неприятных инцидентов. Гораздо реальнее пострадать от других обитателей моря.

Медузы и яркоокрашенные рыбки: их поверхность «оснащена» клетками, выделяющими жгучий секрет. Поэтому прикасаться к ним руками не следует.

Скаты: эти рыбы предпочитают лежать под камнями, зарывшись в песок, и их можно не заметить. Удар ската хвостом очень болезнен – на конце его находится ядовитый шип. Вообще-то это довольно ленивое и неагрессивное по природе животное, и если вы видите, что оно залегло где-то неподалеку – в гроте или под камнями, то, скорее всего, нападать не собирается. Главное – ската не испугать.

Крылатка: рыба буквально окружена ядовитыми шипами-плавниками. Но если не преследовать ее, не стараться к ней прикоснуться, крылатка сама довольно пуглива – нападать не станет.

Бородавчатка: может вызвать сильный ожог. Рыбы этого семейства любят зарываться в песок и вообще идеально маскируются, принимая вид обрывков водорослей, изъеденной морем древесины, камней, сливаются с подводным ландшафтом. Поэтому желательно заходить в воду в специальных резиновых тапочках и перчатках, а под водой быть внимательными.

Мурены: они похожи на крупных змей, скользящих по дну или затаившихся в щелях между камнями, но практически безопасны. Дело в том, что у мурены крошечная пасть и укусить даже за палец она никого не может – ей «по зубам» только складка кожи. Зубы у нее действительно ядовитые и расположены так, что загнуты острыми концами внутрь. Такая пасть может нанести большой вред только тому, кто сам засунет в нее палец, что, согласитесь, маловероятно. К тому же мурены тоже пугливы.

Меры профилактики

● Заходите в воду в хорошо известных безопасных местах.

● Погружайтесь в море только в маске, чтобы сразу увидеть опасных морских обитателей, если они окажутся рядом.

● Не трогайте руками подводных животных, какими бы красивыми и беззащитными они вам ни казались.

● Запаситесь антигистаминными препаратами – это поможет снять отек и боль, если ожога или укуса все-таки не удалось избежать.

Ловушка 3. Кондиционеры

Без них не обходится ни один комфортабельный отель в южных странах. Приятно после иссушающего зноя полежать в прохладе комнаты, да и ночью нет проблем с духотой. Однако ваш организм, как правило, не привык к такой регуляции температуры извне и продолжает собственную терморегуляцию, что может стать причиной сбоев иммунитета. Поэтому вполне вероятны простуды в самое неподходящее время.

Меры профилактики

● Разница между «внутренней» и «внешней» температурами не должна быть слишком велика. Так, если на улице 40 градусов, то прибор нужно настроить на 32 градуса, и лишь постепенно, в течение часа-полутора «спуститься» до 25-26 градусов.

● Не сидите под кондиционером с влажной кожей.

Ловушка 4. Хлорированные бассейны

Ими также оснащены все отели, и многие любят отдыхать у бассейна не менее, чем находиться на пляже у моря. Однако ни один бассейн не обходится без хлора, которым дезинфицируют воду. Пребывание в такой воде нежелательно для женщин – она меняет уровень pН слизистой влагалища, «вымывает» полезные бактерии, которые быстро замещаются условно-патогенными, открывая дорогу различным инфекциям. Доказано: до 70% женщин от 19 до 65 лет страдают от вагинальных инфекций, которые они подцепили в бассейне.

Меры профилактики

● По возможности старайтесь не купаться в бассейне, когда рядом море.

● Выйдя из бассейна, необходимо хорошенько ополоснуться и тщательно вытереться, как можно скорее сняв мокрый купальник.

● Захватите с собой средство скорой помощи – специальные вагинальные свечи. «Закладывать» свечу достаточно один раз в сутки, перед сном.

● Может выручить и старый, проверенный способ – спринцевание или гигиенический туалет раствором питьевой соды в чуть теплой кипяченой воде: 1/2 чайной ложки на стакан. Проводить спринцевание следует два раза в день – утром и перед сном, вплоть до исчезновения неприятных ощущений.

Ловушка 5. Мокрые купальники

Приятно посидеть в тени на камнях и полюбоваться морским пейзажем. Только не стоит это делать в мокром купальнике.

У некоторых женщин переохлаждение вкупе с непривычной физической нагрузкой и новым климатом может привести к обострению или развитию цистита.

Меры профилактики

● Полезно на отдыхе регулярно пить минеральные воды щелочной группы.

● При склонности к циститу за 5-10 дней до отъезда начните заваривать и пить любой урологический сбор, почечный чай, пол-палу, толокнянку.

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