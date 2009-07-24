Каких веществ не должно быть в солнцезащитных средствах
Вызывают рак и аллергии
Некоммерческая организация EWG разработала специальное руководство для потребителей: как правильно покупать средства для ухода - и для взрослых, и для детей.
В частности в солнцезащитных средствах не должно быть:
- Oxybenzone - под влиянием солнечного света и ультрафиолетовых лучей может производить вещества, которые вызывают аллергию или раковые опухоли
- DMDM Hydantoin - вызывает аллергию и раздражение, может образовывать нитрозамины, провоцирующие возникновение рака
- Triethanolamine - серьезный аллерген и раздражитель. Может содержать вещества, которые вызывают рак.
Также при выборе солнцезащитных средств американские экологи рекомендуют:
- Избегать покупать средства, упакованные в виде спреев
- Использовать в качестве солнцезащитных средств кремы, в состав которых входит не меньше 7% zinc oxide или titanium dioxide
- Не покупать солнцезащитные кремы, которые одновременно отпугивают насекомых.
Справка. EWG - американская некоммерческая организация Environmental Working Group. Занимается оценкой влияния химических веществ на окружающую среду. В мире нашумели их исследования о мерах токсичности фруктов и овощей (какие лучше, какие хуже впитывают токсины). Они же нашли в американском молоке элементы ракетного топлива, что привело к серьезным "встряскам" в молочной промышленности США.