Новый грипп нельзя лечить аспирином

Аспирин не рекомендуется для лечения гриппа A/H1N1, так как он вызывает воспалительные осложнения, сообщил директор НИИ гриппа РАМН Олег Киселев. «Мы не рекомендуем аспирин для лечения гриппа A/H1N1, такого же мнения придерживается Всемирная организация здравоохранения, так как он вызывает воспалительные осложнения», - сказал эксперт.

Киселев пояснил, что аспирин может привести к осложнениям, в частности на суставах, а также спровоцировать синдром Рея - острую энцефалопатию с отеком мозга и жировой инфильтрацией органов, преимущественно, печени. Для этого заболевания характерно стремительное ухудшение состояния больного: быстрое развитие комы, судороги, остановка дыхания.

По данным Роспотребнадзора, основанным на информации региональных бюро ВОЗ, общее количество подтвержденных случаев заболевания гриппом А/H1N1 в мире на 22 июля составляет 143 тысячи 841, включая 813 случаев с летальным исходом. В России подтверждено лабораторно только 12 случаев гриппа, все из которых оказались завозными.

Газета.Ру