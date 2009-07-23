Волынь: количество отравившихся на свадьбе увеличивается

На Волыни по состоянию на сегодняшнее утро количество пострадавших от отравления на свадьбе в селе Рудка-Козинская Рожищенского района увеличилось до 35 человек. У всех уже подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач санэпидстанции Рожищенского района Николай ДЕМИДЮК.

По его словам, 31 человек госпитализирован в инфекционное отделение Рожищенской больницы, еще четверо – в областную инфекционную больницу в Луцке. Среди госпитализированных – четыре ребенка в возрасте до 15 годов.

Как сообщал УНИАН, 19 июля, в Рожищенскую райбольницц поступили первые шесть больных с повышенной температурой. Как выяснилось, они отравились на свадьбе в Рудке-Козинской 18 июля. По состоянию на вечер 20 июля в больнице находился уже 21 человек. Всего на свадьбе присутствовало 150 человек.