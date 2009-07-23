Сегодня по неизвестной причине хирург Зис не был доставлен в суд

Сегодня по неизвестной причине конвоем из следственного изолятора не был доставлен на очередное заседание Ворошиловского районного суда Донецка израильский хирург Михаэль ЗИС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам адвокат хирурга Олег КУРИННЫЙ.

Сегодняшнее заседание было назначено на 12.00, но по истечении почти часа, около 13.00 из здания суда вышел прокурор Донецкой областной прокуратуры Виталий ДАЛЕВСКИЙ, который представляет обвинительную сторону в этом судебном процес се, и сказал, что суд сегодня не состоится, потому что не доставлен подсудимый. Он не стал говорить о причине недоставки М.ЗИСА и вообще категорично отказался от каких-либо комментариев.

Затем через полчаса из здания суда вышел адвокат О.КУРИННЫЙ и сказал: «Судебное состояние не состоялось, причина – не был доставлен мой подзащитный конвоем зи следственного изолятора. Причина недоставки неизвестна, устанавливается судом».

По словам адвоката, «следующее судебное заседание назначено на 10 августа, на 11.00.

«В этот день, мы надеемся, что нас проинформируют - по какой причине и кем было сорвано сегодняшнее судебное заседание», - заявил О.КУРИННЫЙ. Он подчеркнул, что «по конкретной сегодняшней недоставке подзащитного я фактов никаких не имею».

При этом адвокат отказался комментировать данный факт: «Я не хочу сейчас говорить о догадках по этому поводу, предположений много. На мой взгляд, если анализировать все дело и отношение к моему подзащитному, то из этого можно строить различные версии… Убедительно бездоказательно я сейчас говорить не могу». Он уточнил, что около 12.00 участники судебного процесса без обвиняемого вошли в зал заседания, где «судья (Лариса ПЕРЕВЕРЗЕВА – УНИАН) уведомила всех о том, что судебное заседание не состоятся по той причине, что не доставлен подзащитный, причина будет установлена судом».

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья М.ЗИСА, О.КУРИННЫЙ сказал, что оно остается «крайне тяжелым». «ЗИС нуждается в экстренной медицинской помощи. Такую помощь он не получает из-за отсутствия материальной базы следственного изолятора, а он нуждается в постоянном наблюдении врача кардиолога, в ежедневном кардиологическом обследовании, - объяснил О.КУРИННЫЙ, - По заключению медсанчасти следственного изолятора, таких возможностей технических у них нет».

Адвокат вновь повторил, что М. ИС «никаких преступлений не совершал, в частности, в Украине».

«На повестке дня для моего подзащитного первое – сохранение жизни фактически, поэтому все действия наши и его направлены на то, чтобы сохранить ему жизнь, чтобы он побыстрее был экстрадирован на территорию Израиля, где ему будет оказана медицинская помощь», - сказал О.КУРИННЫЙ.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании суда 20 июля государственный обвинитель изменил обвинение, предъявляемое М.ЗИСУ – со ст. 149 (ч.2) на ст. 143 (ч.1) Уголовного кодекса Украины ( ч.1 ст. 143 - нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, которая предусматривает наказание «штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех»; ч. 2 ст. 149 - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, содеянные относительно несовершеннолетнего, нескольких человек, повторно, по предварительному заговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или другой зависимости, которая предусматривает «лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества»).

О.КУРИННЫЙ тогда отметил, что с М.ЗИСА сняли серьезное обвинение и заменили его таким обвинением, которое даже не предусматривает лишения свободы.

М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора области Виталия МУРЗЫ взял М.ЗИСА под стражу и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Она просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и его дальнейшее содержание в СИЗО и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении М.ЗИСА из-под стражи.

10 марта 2009 года Апелляционный суд Донецкой области своим решением отменил оправдательный приговор, выданный 21 августа 2008 года Ворошиловским райсудом Донецка. Решением суда было объявлено об отмене оправдания М.ЗИСУ и о направлении дела на «новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом судей».

Повторное рассмотрение дела было начато 30 апреля 2009 года.