В арабском мире 65 млн людей живут в нищете - доклад ООН

В арабских странах 65 млн человек живут в нищете. Таковы данные, обнародованные в докладе ООН, посвященном вопросам развития арабского мира в текущем году.

В докладе, в частности, говорится, что средний уровень бедности колеблется от 28,6 до 30 % от общей численности населения в таких государствах, как Ливан и Сирия, самый же высокий показатель в Йемене - почти 60 %. В Египте нищенское существование влачат 41 % жителей.

Содержащаяся в документе информация также свидетельствует о том, что безработица является одной из главных причин отсутствия экономической безопасности в большинстве арабских стран. Так, согласно данным Арабской организации труда /АОТ/ за 2008 год, средний уровень безработицы составлял на тот период 14,4 проц общего числа работоспособного населения, в то время как мировой показатель был равен 6,3 проц.

Уровень безработицы в арабском мире колеблется от 2 проц - в Катаре и Кувейте - до 22 проц в Мавритании. При этом надо учитывать, что показатель отсутствия работы среди молодежи является одной из самых серьезных проблем во многих арабских странах.

Согласно выводам АОТ, проблема безработицы в арабских государствах во многом вызвана значительным ростом численности населения, которая превышает 350 млн человек.

Только в одном Египте - самой густонаселенной стране арабского мира - число его жителей с 1996, когда в последний раз проводилась общенациональная перепись населения, увеличилось почти на 18 млн и вплотную приблизилось к 80 млн человек. Если будет сохраняться нынешняя динамика, то к 2029 году число граждан АРЕ достигнет 123 млн.

Эксперты называют одной из главных причин небывалого роста населения бедность. Среди беднейших слоев общества господствует убеждение, что единственный способ вырвать семью из нищеты - это увеличить ее численность.

ami-tass.ru