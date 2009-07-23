Беременная женщина в реанимации - укусил каракурт

В Херсонской области два человека пострадали от укусов пауков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, два случая укусов людей каракуртом произошли в области в течение суток.

В частности, в Ивановском районе, в селе Новодимитровка, 20-летнего парня на его приусадебном участке укусил паук. Уже в 9.00 его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение в состоянии средней тяжести.

Более сложная ситуация возникла в пгт. Новотроицкое, где 22 июля около 21.00 в Новотроицкую ЦРБ поступила 21-летняя беременная женщина, которую укусил каракурт. Обстоятельства укуса выяснить не удалось, поскольку пострадавшая находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

В этом году каракурты покусали уже 14 жителей Херсонской области, среди которых двое детей.

Справка. Каракурт – один из опаснейших видов пауков. Смертность от его укуса, по подсчетам ученых, составляет приблизительно 4%, а его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.