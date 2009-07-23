Людей на мелитопольском рынке отравили "Черемухой"?

Симптомы у пострадавших в результате распыления неизвестного вещества в Мелитополе схожи с раздражением от газов типа "Черемуха".

Об этом со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Николая АНДРОСА, сообщает мелитопольский интернет-ресурс "Мелитопольские ведомости".

"Состояние (пострадавших) близкое к средней степени тяжести: они непрерывно чихают, из глаз катятся слезы, раздражены слизистые. Все эти симптомы, по словам медиков, вписываются в признаки отравления едкими раздражающими газами по типу "Черемухи", – сообщает МВ.

По данным издания, всех пострадавших направляют в горбольницу №1, на месте помощь оказывают врачи скорой помощи: меряют давление, дают успокоительное, рекомендуют самостоятельно купить в аптеке противоаллергические средства.

Официальных данных о результатах анализа проб, взятых на месте происшествия пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 утра в МЧС поступило сообщение о том, что в цветочном павильоне на Кировском рынке 2 неизвестных мужчин распылили неизвестное вещество, после чего люди в павильоне почувствовали недомогание - першение в горле, боль в глазах, тошноту и т.п. С интервалом в несколько минут ситуация повторилась в магазине "УНИВЕРСАМ" на том же Кировском рынке и в магазине "Спутник" на ул. Крупской. По данным Запорожской ОГА на данный момент госпитализированы 15 человек.