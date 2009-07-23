В Черкассах наркоманам бесплатно раздают шприцы и презервативы

В семи аптеках Черкасс наркоманам бесплатно раздают шприцы, презервативы и салфетки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в благотворительном фонде "ВАМ", в рамках специального проекта фонда, который ставит целью уменьшение риска инфицирования ВИЧ/СПИД, организована бесплатная раздача наркоманам наборов, которые включают: шесть шприцев, два презерватива и упаковку влажных салфеток. Чтобы получить этот набор, достаточно заполнить анонимную анкету.

По данным фонда, один такой пакет стоит около 10 гривен.

В фонде уверены, что эта акция поможет сдержать безумный рост ВИЧ/СПИД. Пока проект будет длиться до октября, но если он себя оправдает, то проект продолжат и увеличат количество аптек.

По данным пресс-службы Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в первом полугодии 2009 года в Черкасской области зарегистрированы 3026 ВИЧ-инфицированных, из них 1416 человек – жители Черкасс.

Из-за отсутствия городских кабинетов «Доверия» в прошлом году в медицинских учреждениях Черкасс были протестированы на ВИЧ-инфекцию 2227 человек, что составляет 0,8%, тогда как норматив - 5% в год от населения города.

Кроме того, в Черкассах низкий показатель охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных, недостаточная профилактическая работа по предупреждению сопутствующих инфекций (туберкулез, пневмония).