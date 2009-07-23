В Мелитополе распылили некое вещество: 15 человек - в больнице

В Мелитополе Запорожской области неизвестные распылили на Кировском рынке (в цветочном павильоне) и в двух магазинах города неизвестное вещество.

В результате 11 человек госпитализированы с признаками удушья и отравления.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, информация о первом по времени инциденте (на Кировском рынке) поступила к спасателям около 9.00: звонившие сообщили о том, что двое неизвестных мужчин то ли разбрызгали газ из баллонов, то ли разбросали какие-то салфетки в помещении цветочного павильона и ушли, а у людей начались приступы удушья. Спустя несколько минут аналогичные сообщения поступили еще из двух магазинов города.

На место происшествия выехали представители правоохранительных органов и МЧС, которые официально пока ситуацию не комментируют.

На данный момент известно, что количество пострадавших в результате распыления неизвестного вещества в Мелитополе Запорожской области достигло 15 человек.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Николай ФРОЛОВ, "на данный момент госпитализировано в общей сложности 11 человек, еще 4 обратились с аналогичными симптомами - першение в горле, тошнота и т.п. - в приемный покой больницы".

По словам Н.ФРОЛОВА, "угрозы жизни пострадавших нет".

На месте происшествия (в цветочном павильоне и в магазине "Универсам" на Кировском рынке, а также в магазине "Спутник" на улице Крупской) специалисты соответствующих служб взяли пробы воздуха, которые сейчас исследуются.

Н.ФРОЛОВ отметил, что, согласно имеющимся на данный момент данным, двое неизвестных молодых мужчин не распыляли газ из баллонов, а размахивали какими-то салфетками. "Скорее всего это - хулиганство", - заявил он.