В 2040 году пожилых людей на планете будет больше, чем детей

Население планеты быстро стареет, и к середине века пожилых людей будет больше, чем детей. К таким выводам пришли французские ученые из Национального института демографических исследований.

Ежегодно продолжительность жизни увеличивается на 2-3 месяца, говорится в опубликованном докладе института. Быстрее всего растет контингент людей старше 80 лет, и к 2040 году он должен увеличиться на 233 процента. Этот феномен директор института Франсуа Оран называет "старением сверху". К возрастной пирамиде добавляется ранее не существовавший, так называемый "четвертый возраст". "Только через 50 лет после этого явления в случае стабильной мировой ситуации рождаемость может сбалансировать возрастную пирамиду", - утверждает он.

В итоге, к 2040 году количество пожилых людей на планете увеличится до 1,3 млрд человек и составит 14 проц мирового населения. Эксперты напоминают, что "в 2008 году число людей старше 65 лет составляло 506 млн или 7 проц всех жителей земного шара". "Но наши исследования подтверждают, что через 30 лет впервые в истории на Земле будет больше пожилых людей, чем детей до пятилетнего возраста", - подчеркнул Франсуа Оран.

ami-tass.ru