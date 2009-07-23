Иногда случается, что внезапно начинает болеть голова, ухо, зуб... А под рукой, как назло, нет обезболивающего средства, и «неотложка» стоит в «пробке». Что можно предпринять, чтобы как-то облегчить страдания? Попробуйте применить альтернативный метод - точечную рефлексотерапию. При правильном воздействии на определенные точки через 10-15 минут вы почувствуете значительное облегчение.

Спасительная точка от зубной боли находится на тыльной стороне кисти в ложбинке между основанием большого пальца и указательного. Массируйте эту точку в течение 5-10 минут. Но учтите, не стоит воздействовать на нее беременным женщинам, можно спровоцировать появление схваток раньше положенного срока.