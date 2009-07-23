Заболевания десен могут привести к раку

Ученые Великобритании заявляют, что люди, страдающие заболеваниями пародонта, имеют больший риск возникновения онкологических опухолей. При этом, как показывают результаты проведенного исследования, такому риску подвергаются и курильщики и некурящие люди.

Исследование проводилось учеными Имперского колледжа в Лондоне под руководством Доминика Мишо. Период исследования составил около 18 лет, в течение которого под наблюдением находились около 48 тысяч мужчин-медработников. Возраст исследуемых составил от 40 до 75 лет. Они регулярно (раз в пару лет) предоставляли подробные сведения о своем режиме питания, состоянии десен, зубов, а также имеющихся вредных привычках. Все участники исследования проверялись на наличие злокачественных образований.

Результаты исследования показали, что некурящие участники с болезнями пародонта в целом на 20 процентов чаще страдали от появления раковых опухолей, чем те, у кого не было проблем с деснами. Сильнее всего болезни десен влияли на появления злокачественных опухолей в легких, в почках, поджелудочной железе и крови.

Точного ответа о влиянии болезней десен на образования раковых опухолей врачи не дают. Вернее, они предлагают разные точки зрения, касающиеся этой зависимости. Первая касается иммунитета: некоторые специалисты считают, что организм с пониженным иммунитетом не может справиться самостоятельно с болезнями десен, и тем самым облегчает появление раковых опухолей. Другие ученые считают, что при болезнях десен вырабатываются особые вещества, которые попадают в кровь и провоцируют возникновение онкологических образований. Третьи полагают, что виной всему системное воспаление, которое при болезнях десен затрагивает и полость рта, и распространяет свое влияние на все внутренние органы.

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