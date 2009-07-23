Младенцы способны понимать собак - психологи

Психологи установили, что уже в шесть месяцев дети способны улавливать настроение собак.

Описание опыта и свои выводы сотрудники университета Бригама Янга опубликовали в журнале Developmental Psychology.

Ученые давали детям, которым было всего 6 месяцев, прослушать агрессивное рычание собак и доброжелательный лай. Затем младенцам показывали картинки агрессивно и дружелюбно настроенных собак, которых они раньше не видели.

Далее исследователи определяли выбор ребенка по количеству времени, которое он смотрел на ту или иную картинку. Оказалось, что дети, слушая записи, большую часть времени смотрели на правильные картинки.

Ученые подчеркивают, что несмотря на кажущуюся простоту проведенного опыта, новые результаты позволяют лучше понять, каким образом маленькие дети так быстро обучаются.

Психологи отмечают, что понимание окружающего мира у маленьких детей начинается именно с эмоций.

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