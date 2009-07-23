Как лечить расстройства желудка, если переел фруктов?

Расстройство желудка (диарея) может возникнуть в результате злоупотребления отдельными фруктами (скажем, сливами, абрикосами, зелеными яблоками), так и сопровождать опасные инфекционные болезни. Диагностировать болезнь может лишь врач. Но если у вас возникла боль в животе, понос, вздутие кишечнику и с соблюдением диеты такие расстройства проходят на протяжении нескольких часов, можете и дальше продолжать диету, прибавив к лечению чай, отвары и настои из трав.

Если же эти симптомы не проходят, а, возможно, и усиливаются, если чувствуете общую интоксикацию, слабость, заметили следы крови в опорожнениях, вас тошнит, боль в животе не стихает, а температура тела повышается - немедленно вызовите врача! Это опасно не только для вашего здоровья (чем позже вы начнете лечиться, то вероятнее подхватить хроническую болезнь кишечника), но и для жизни (острые инфекции очень опасны). К тому же такой больной представляет опасность для окружающих - он может их заразить. Народные методы в случае инфекционного заболевания могут быть лишь вспомогательными средствами.

Поэтому, чем лечились наши предки и что предлагает современная фитотерапия?

Сбор цветков бессмертника песчаного, травы зверобоя и шалфея, корня ревеня (4:2:2:1). Две столовых ложки смеси залейте стаканом кипятка, прокипятите в эмалированной кастрюле 10 мин на малом огне, потом полчаса настаивайте в теплом месте и процедите. Пейте по 1/3 стакана 3 разы в день, пока диарея не исчезнет.

Можно использовать отдельно бессмертник (2 ст. л. сухого сырья залить стаканом переваренной воды комнатной температуры и нагревать под крышкой на водяной бане 30 мин, время от времени помешивая. Остудите, процедите через марлю и добавляйте воды к предыдущему объему, принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день).

Зверобой тоже владеет вяжущим, дезинфекционным и противовоспалительным действием. Три столовые ложки измельченной травы залейте 1,5 стаканами кипятка, выдержите 2 час под крышкой в теплом месте и процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день.

Поможет в случае диареи и собранная рано весной кора молодых ветвей дуба или соплодий и коры ольхи (1 ст. л. на 1 стакан кипятка, 30 мин держать на малом огне). Принимайте лекарства по 1/4-1/3 стакана 3-4 раза в день.

Так же приготовьте стакан отвара шкурок граната или зеленого грецкого ореха и "выпейте" за 3-4 раза на протяжении дня.

Незаменимые лекарства в подобных случаях - кисель из черники, а также фитококтейли из нее (1-2 ч. л. ягод залейте стаканом кипятка и нагревайте 15 мин на водяной бане, потом оставьте в теплом месте на 45 хв, процедите, употребляйте по 1/2 стакана 2-3 раза в день).

Заварите чай из сухого соцветия белой сирени и пейте его 3 раза в день.

Попробуйте настой из сухих листьев малины. Две столовых ложки сырья залейте стаканом кипятка, нагревайте 15 мин на водяной бане, процедите, доведите до предыдущего объема и принимайте теплым по 1/2 стакана 3 раза в день.

Смешайте по 1 ст. л. цветков календулы и ромашки лечебной, листьев черники и подорожника, корня аира болотного, семян тмина и потолоченного активированного угля. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка в эмалированной кастрюле, нагревайте 20 мин под крышкой на водяной бане, охладите, процедите, долейте перекипяченой воды к предыдущему объему. Принимайте теплым по 1/3 стакана 3 раза в день.