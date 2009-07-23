Самые популярные в 2009 году детские имена

Максим и Анастасия - самые популярные имена в Украине, которыми с начала 2009 года чаще всего называли новорожденных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Как отметил министр юстиции Николай ОНИЩУК, ссылаясь на данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, в целом популярными с начала года является более 20 имен, многие из которых держат «первенство» уже не первый год. Так, новорожденных девочек чаще всего называют именами Анастасия, София, Анна, Дарья, Валерия, Мария, Елизавета, Александра и Полина. Мальчиков - Максим, Виктор, Александр, Кирилл, Денис, Даниил, Андрей, Артем, Дмитрий, Владислав, Ярослав, Никита, Егор.

Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для новорожденных. Например: в Львовской области это - Назар, Маркиян, Тарас, Богдан; в Ривненской - Кристина, Карина, Роман; в Харьковской - Арина, Ева, Кира, Ростислав, Арсений, Илья, Иван, Всеволод; в Киевской – Егор, Назар; в Одесской – Ксения, Николай; в Житомирской – Ангелина, Вероника, Екатерина, Алексей; в Николаевской – Матвей, Кира, Каролина, Руслана, Уляна, Алина; в Ивано-Франковской – Ольга, Таисия, Юлия, Марта, Диана, Василий, Иван; в Закарпатской – Татьяна, Ангелина, Николетта, Юрий, Михаил; в Винницкой области – Алена, Павел, Глеб; в Киеве – Маргарита, Екатерина, Арина, Михаил, Тимофей, в Крыму – Алина, Владимир.

В то же время в разряд редких попали достаточно распространенные ранее имена – Жанна, Ляля, Снежана, Инна, Алла, Тамила, Ника, Алиса, Варвара, Дина, Майя, Вениамин, Леонид, Анатолий, Аристарх, Лев, Евдоким, Мирон, Архип, Кузьма, Герман.

С начала года девочек называли и такими именами, как Квета, Цветана, Мелиса, Согдиана, Шахроза, Шахла, Иаоса, Валенсия, Филадельфия, Олимпиада, Афина, Клеопатра, Офелия. Мальчиков - Ричерд, Тихмур, Ислям, Алладин, Кришна, Эдем, Низами, Платон, Христофор, Одисей, Нерон, Милан, Братислав.

Случались и странные имена при регистрации новорожденных. Девочек называли - Анастасия-Кьяра, Хана-Фанни, Илес Элвис, Мария-Свитозар, Иереем-Карина, Злата Гевал, Жужа, Орианка, Забава, Рябина, Тюльпан, Мрия, Миллианера, Алмаза, Аркана, Радость, Река, Милына, Царица, Панна, мальчиков - Тео Малколм, Самиддулло, Дисеммиарт, Евгений-Цзихань, Азап-Назар, Добромысл, Принц, Володар, Самара.

Продолжают пользоваться популярностью у украинцев и иностранные имена. Среди них чаще всего для девочек выбирают имена - Анита, Симона, Глория, Наоми, Камила, Николь, Николетта, Дженифер, Даниэла, Доминика, Эммануэла, Эмилия, Эрика, Рената, Ванесса, Мадонна, Магдалена, Франческа, Мирабелла, Саманта, Скарлет, Луиза, для мальчиков – Марк, Себастьян, Рафаэль, Эрнест, Кристиан, Оскар, Давид, Леонард, Ричард, Якоб, Рауль, Армандо. Зарегистрирован также случай, когда девочек-близнецов родители назвали Зита и Гита.