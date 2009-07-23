Смородина - "аптека на ветке"

Чтобы удовлетворить суточную потребность организма в витамине С, достаточно съесть 50 грамм черной смородины. Смородину называют "аптекой на ветке", поскольку советуют применять ее и при недостатке витаминов, снижении аппетита, болезнях сердца и сосудов, ларингите и бронхите, для улучшения кроветворения, избавления от гнилостных и бродильных процессов в кишечнике. Свежий смородиновый сок полезен при нервных заболеваниях и сильной головной боли.

Людям с гастритами, язвой желудка, с повышенной кислотностью желудочного сока при всей полезности смородины нужно быть с ней очень осторожными.

Красная смородина владеет потогонными свойствами, повышает аппетит и хорошо утоляет жажду. Красная смородина содержит большое количество пектинов, по этой причине она выводит из организма шлаки и токсины.

Поскольку ягоды кроме массы полезных веществ содержат значительное количество кислот, не стоит начинать с них день и "закидывать" их в пустой желудок - можно вызывать приступ гастрита, а при регулярности таких процедур заработать и язву. Ешьте ягоды на десерт, и сколько захотите. Если есть возможность, нужно не только наесться ягод в сезон, но и запастись: насушить, заморозить, законсервировать, полезные вещества в значительной степени сохраняются.

Норвежские биологи считают, что ягоды смородины содержат множество антиоксидантов, способных противостоять раковым клеткам. Оказывается, в них содержится в 1000 раз больше таких антиоксидантов, как витамины А, С, Е и минерал селен, чем в других растениях. Максимальное количество антиоксидантов были обнаружены в черной смородине, клубнике, малине, голубике, гранате.

Знаете ли вы о том, что дневную потребность человека в витамине С можно удовлетворить, съев всего 35-40 ягод черной смородины? А о том, что витамин Е, которым богата смородина, называют витамином молодости? А еще о том, что в смородине обнаружены сильные фитонциды, которые убивают ряд вирусов, в частности вирус гриппа? Выходит, что у нас в садах не просто кусты со вкусными ягодами, из которых мы варим варенья, а целая естественная аптека.

Плоды черной смородины - ценное поливитаминное средство. Свежие и переработанные ягоды (сок, варения, протертые плоды с сахаром) рекомендуются ослабленным людям, которые перенесли тяжелые заболевания, детям, лицам пожилого возраста.

* Сок, морс, кисель, желе из ягод черной смородины имеют освежающие свойства.

* Свежие и переработанные плоды имеют потогонное и мочегонное действие.

* Черносмородиновый сок с медом советуют пить при бронхитах и ларингите, что сопровождаются кашлем и хрипами.

* Сок черной смородины полезный при гастритах со сниженной кислотностью.

* В отваре из веток из листьев купают детей, больных золотухой.

* Лечебное применение ягод красной и белой смородины небольшое. Свежие плоды, а также продукты их переработки улучшают аппетит, повышают усвояемость пищевых веществ, усиливают перистальтику кишечника.

* Сок имеет освежающий вкус. В народе его употребляют и как потогонное средство.

* Сок красной смородины считают полезным при мочекаменной болезни, поскольку он способствует выведению уратов (солей мочевой кислоты).

ВНИМАНИЕ!

Черная смородина противопоказана при повышенной чувствительности к этому растению, при гастритах и язвенной болезни.