Медики Житомирщины получили от Японии новое оборудование

Новоград-Волынское территориально-медицинское объединение (Житомирская область) получило от правительства Японии медицинское оборудование более чем на 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на церемонии передачи нового оборудования сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаси ИДЗАВА.

По его словам, медикам переданы современные биохимический и гематологический анализаторы крови для населения города Новоград-Волынский и жителей Новоград-Волынского района (жители 36 населенных пунктов которого относятся к категории пострадавших от аварии на ЧАЭС).

Как сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ЧЕРНЕНКО, новое оборудование для клинико-диагностической лаборатории улучшит качество лечения пациентов и поможет ввести передовые стандарты лабораторного обследования. «Это оборудование позволяет срочно, за 10 минут определить клинический анализ крови по 18-ти параметрам», – уточнил Н.ЧЕРНЕНКО.

Еще одна церемония передачи правительством Японии нового медобородования состоялась сегодня в Житомирском областном центре крови.

По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Александра ТОЛСТАНОВА, в феврале этого года был подписан грантовый контракт между Посольством Японии в Украине и Житомирским областным центром крови для осуществления проекта по оснащению центра современным лабораторным оборудованием отдела контроля качества.

Вручил медоборудования медикам области посол Японии, который отметил, что сегодняшняя грантовая помощь является доказательством усилий японского правительства, направленных на повышение человеческой безопасности, - приоритетного направления японской политики относительно международного сотрудничества и углубления международного сотрудничества.

Как сказал журналистам главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий ЧУГРИЕВ, возглавляемый им центр впервые в Украине начал введение контроля качества донорской крови и ее компонентов по утвержденным Советом Европы параметрам.

С 2002 года в Украине в рамках Программы бесплатной помощи Проектам человеческой безопасности японского правительства «Кусаноне» реализуются 45 проектов.