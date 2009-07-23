Какие продукты из супермаркета - супервредны и опасны

Если вы не хотите обзавестись проблемами со здоровьем, а также активно сражаетесь с избыточным весом, прислушайтесь к советам медиков и психологов.

Какие продукты из супермаркета наиболее опасны?

Чипсы. Мало того, что они очень калорийны, при их изготовлении используют трансжиры, которые получают искусственным путем из жидких растительных масел. Их называют еще твердыми растительными жирами.

Врачи отмечают, что у людей, употребляющих в пищу продукты на основе трансжиров, чаще развиваются диабет, рак, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ухудшается состояние суставов и соединительной ткани, ослабляется иммунитет, ухудшается зрение.

Кроме того, трансжиры снижают способность организма противостоять стрессам и депрессиям. Плюс в чипсах зачастую содержатся консерванты, ароматизаторы и прочая химия. Поэтому вместо пакетика чипсов со вкусом сыра, сметаны и лука или бекона лучше взять натуральные продукты - даже если они калорийны, все равноэто полезнее для здоровья, чем снэки.

Сухарики. Вам кажется, что в пакетике с сухариками не так уж много калорий? Вы ошибаетесь! Но это еще полбеды. К готовым сухарикам прилагается соль и вкусовые добавки. Разумеется, тоже химия. Совет: если до смерти захотелось сухариков, сушите их самостоятельно - в духовке, из хлеба.

Орешки. Мы знаем, что в орехах много полезных веществ, поэтому, покупая пакетик с арахисом или фисташками, мы вроде бы не совершаем большого преступления. Но не стоит забывать про различные добавки.

Очень редко орешки встречаются в супермаркете в натуральном виде. Обычно к ним добавляют соль, сахар или те же трансжиры. Не верите? Изучите состав на упаковке. Таким образом, вы рискуете не только поправиться, но и заработать диабет или отложение солей, а то и что-то похуже... Захотелось орехов - ищите те, что без добавок (обычно они лежат в таких пластиковых корытцах под пленкой). А о красивых аккуратных пакетиках лучше забыть.

Глазированные сырки. Мы привыкли считать творог полезным. Но глазированный сырок - это не совсем то же, что натуральный творог. Там много сливочного масла и сахара, что делает сырки очень калорийными. По калорийности два сырка способны заменить целый обед. Вот только голода это не утолит: вы непременно съедите что-то еще и приобретете лишние килограммы.

Да и вкусовые и ароматические составляющие в сырках, скорее всего, имеются. Если вам нравится творог с фруктовыми добавками, возьмите лучше сырковую массу с изюмом или обычный творожок, который дома можно перемешать с вареньем или фруктами. Все же вреда меньше.

Конечно, несмотря ни на что, вы все равно будете покупать в супермаркете то, что вам нельзя. Но, следуя нашим рекомендациям, вы хотя бы призадумаетесь над этой проблемой. И кто знает, не дрогнет ли ваша рука, в очередной раз потянувшись к полкам с "вредностями".

Medpulse.ru