Какие строительные материалы особенно вредны для здоровья

Сделали дома ремонт и вроде всем довольны, но чувствуете, что что-то не так. То голова болит, то сонливость нападает, то в горле першит.

Наконец вы понимаете: в квартире появились новые запахи. Не они ли виной ухудшению самочувствия?

По оценкам экспертов, загрязнение воздуха внутри жилых помещений порой превышает загрязнение снаружи в 2-4 раза. Причем 80% химических веществ появляется в наших квартирах "благодаря" строительно-отделочным материалам.

"Это один из самых мощных источников загрязнения жилых помещений, - считает Юрий Губернский, руководитель лаборатории НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина. - К тому же в современном строительстве в качестве добавок к бетону, кирпичу или керамике все чаще используют отходы металлургической и химической промышленности. Это дает ряд преимуществ (удешевление и ускорение строительства, увеличение прочности материалов), но с другой стороны..."

Линолеум

Самое дешевое напольное покрытие. Плохой линолеум загрязняет воздух бензолом и этилбензолом, а они способны вызывать раковые заболевания и болезни крови. Выделяются и такие вещества, как ксилол и толуол, - в больших концентрациях они также приводят к болезням крови, легких и кожи, поражают слизистые оболочки. Канцерогенный винилхлорид воздействует на нервную систему. Наконец в условиях обычной квартиры полимеры - а именно из них сделан линолеум - распадаются на мономеры, которые очень токсичны. Процесс усиливается, когда линолеум нагревается (от батареи отопления, например). Побочные эффекты - головные боли, аллергия, нарушение дыхания.

Лаки, краски, мастики, клей

Поскольку те же ксилол и толуол являются исходным материалом при производстве лаков и красок, в любом только что отремонтированном помещении будет пахнуть этой гадостью, чрезвычайно вредной в больших концентрациях.

Обои

Модные сегодня влагостойкие (моющиеся) обои могут быть весьма токсичны, если они выделяют стирол - вещество, которое используется для производства синтетических полимеров. Его пары раздражают глаза и слизистые оболочки носа и горла, а также вызывают головную боль, тошноту, головокружение и даже потерю сознания.

Мебель

Опасность представляют те шкафы и столы, что сделаны из древесно-стружечных плит (ДСП) без покрытия и фанеры - эти материалы выделяют формальдегид - один из самых распространенных загрязнителей воздуха в помещениях. Формальдегид - потенциальный канцероген - может привести к раку носа или горла. Кроме того, он вызывает головные боли, тошноту, аллергию, раздражает верхние дыхательные пути.

Полированная мебель тоже небезопасна. Через несколько лет покрытие растрескивается, и формальдегид из ДСП начинает проникать наружу.

Силикатный кирпич, фосфогипс

Эти стройматериалы могут стать источником радона - инертного радиоактивного газа, который при попадании в организм человека способствует процессам, приводящим к раку легких. Вдыхаемые альфа-частицы начинают бомбардировать внутренние ткани органов дыхания, вызывая в них микроожоги. Считается, что доза облучения, получаемая человеком от радона, больше дозы, которую он получает от любых других источников радиации, вместе взятых.

Как обезопасить себя

- Покупайте товары для ремонта в крупных специализированных магазинах, а не на рынках. При сомнениях попросите продавца показать сертификаты качества.

- Откажитесь от линолеума в пользу ламината, а еще лучше - паркета. Это тот случай, когда не стоит экономить, особенно если вы стелете полы в детской или спальне. Из обоев предпочтите бумажные.

- При выборе красок остановитесь на водоэмульсионных, алкидных, латексных или полиэфирных - они быстро сохнут, и вредных испарений будет меньше. При покраске старайтесь наносить как можно меньше слоев.

- Жилые помещения желательно проветривать каждые 20 минут. Помогает и регулярная влажная уборка квартиры.

- Если избавиться от запахов ремонта не удается слишком долго, обратитесь за экологической экспертизой. Сейчас такие услуги оказывает ряд организаций, образованных на базе различных НИИ и имеющих необходимые лицензии. Экологи точно установят загрязняющее вещество и его источник, а также дадут вам рекомендации, что лучше сделать в данной ситуации.

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