Летний уход за кожей лица

Если вы считаете, что в летний период ваша кожа не требует ухода, то вы глубоко заблуждаетесь. Именно в этот период кожа подвергается воздействию солнца, ветра, пыли и грязи более чем когда либо.

Косметическое молоко и тоник должны стать вашими постоянными спутниками, используйте их утром и вечером. Микроциркуляцию стимулирует протирание кожи лица и шеи кубиком льда. Умывание следует производить только холодной водой с постепенным понижением ее температуры. После пробуждения не стоит валяться в постели, лучше потратьте это время с пользой, протрите лицо и шею соком свежих фруктов или овощей, а следом нанесите на эти же места растительное масло или сметану, такие процедуры помогут избавиться от раздражения и сухости кожи, а если кожа жирная на помощь призовите все те же ледяные кубики.

Минут через пять-десять умойтесь холодной водой. Затем следует смазать сухую кожу жирным кремом, а жирную - обработать тонизирующим лосьоном, и только после этого использовать не жирный крем. Следите за текстурой кремов, они должны быть нежными и впитываться кожей полностью, не оставляя жирного блеска. Не оставляйте кожу без внимания и на ночь. Если в зимний период ваша кожа нуждалась в усиленном питании, то в летний период ей необходима защита и увлажнение. В течение дня очищайте кожу от осевшей на нее пыли при помощи ватного тампона, смоченного тоником или лосьоном.

Маски также помогут в сохранении кожи лица и шеи в нужном состоянии.

Если вы страдаете от излишней потливости, холодная вода не является для вас панацеей. Для начала протрите лицо сметаной или кислым молоком, а затем, через десять-пятнадцать минут чаем или настоем шалфея комнатной температуры. Также принесут облегчение и настой травы зверобоя, свежевыжатые соки винограда, арбуза, огурца, томата и другие.

Не используйте для удаления пота с лица носовые платки, лучшим средством будут бумажные салфетки, которыми следует просто промакнуть лицо.

www.gen.su