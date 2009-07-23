Российским школьникам могут продлить каникулы из-за гриппа H1N1

Начало учебного года в российских школах может быть отложено, сообщает РИА Новости. Как заявил главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, данная мера будет принята в случае резкого увеличения числа заболевших гриппом H1N1.

По словам главного санитарного врача, рекомендация о закрытии школ в случае ухудшения эпидемической обстановки поступила от руководства Всемирной организации здравоохранения. "Если события будут развиваться по стремительному сценарию, Россия подержит эту меру", - добавил Г.ОНИЩЕНКО.

По мнению главы Роспотребнадзора, в августе ожидается массовое возвращение россиян из отпусков, что увеличивает риск появления в стране новых случаев заболевания. Обострения эпидемической обстановки в сентябре можно ожидать и в связи с увеличением заболеваемости сезонным гриппом.

Главный санитарный врач также сообщил последнюю информацию о числе заболевших гриппом H1N1 в России. Во вторник к девяти зафиксированным ранее случаям заболевания добавились еще три. Вирус нового гриппа был обнаружен у беременной россиянки, а также у ее дочери в возрасте 2 лет 11 месяцев, недавно вернувшихся из Болгарии. Кроме того, заболевание подтверждено у мужчины из Москвы.

По словам Г.ОНИЩЕНКО, всем госпитализированным оказывается необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает. Диагноз гриппа H1N1 медики подозревают у шести россиян. Трое из них вернулись с отдыха в Турции, еще три человека прилетели из Великобритании.