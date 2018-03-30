Как летом уберечься от пищевых отравлений

3 июля в Донецкой области на протяжении дня в центральную больницу Первомайского района из поселка Мангуш с признаками пищевого отравления были госпитализированы 20 воспитанников детского оздоровительного центра „Солнечный берег” и один сотрудник заведения. Вечером следующего дня с поезда “Ужгород - Киев” во Львове сняли и отправили в областную больницу с предварительным диагнозом “острый гастроэнтероколит” 65 детей и 7 воспитателей, которые возвращались в столицу с отдыха в санатории “Жемчужина Карпат”. Позже в Тернополе и Хмельницком с этого же поезда сняли еще 4 детей. 6 июля в инфекционном отделении Дрогобычской районной больницы оказались 22 ребенка из санатория “Ландыш” на Львовщине. Всем установлен диагноз “острая кишечная инфекция”. 11 июля в Мукачево 22 человека отравились пирожными в кафе. А после свадьбы в буковинском селе Йорданешты 14-15 июля с признаками пищевого отравления в местные больницы попали 23 человека. Кто должен нести ответственность за вред, нанесенный здоровью украинцев, как можно компенсировать убытки и можно ли уберечься от отравления, узнавал УНИАН.

- Сейчас работа в оздоровительных заведениях сезонная. Коля, Вася, Маня, на кухне хотите работать, денег заработать? Вперед! Кто их там проверяет?! - возмущается известный терапевт, врач в третьем поколении Борис Скачко. - Если раньше все санатории работали целый год и там были постоянные сотрудники, то сегодня это сезонные работники, и хорошо, если они являются носителями лишь одной пакости. Есть же куча других инфекций, кроме сальмонелы, дизентерии всевозможные, тифы...

Заместитель министра здравоохранения Валерий Бидный, который возглавлял комиссию по проверке обстоятельств отравления детей, на коллегии Минздрава доложил, что “материально-техническая база и санитарно-гигиеническое состояние санатория “Жемчужина Карпат”, уровень подготовки и квалификации обслуживающего персонала не отвечает требованиям к оздоровлению и отдыху детей”. В санатории нашли сальмонелу и стафилококк. Возбудители находились в смывах холодильников для хранения рыбы и мяса, в масле, овощном салате, на разделочных досках. Кроме того, возбудителей сальмонелы обнаружили у двух работников пищеблока.

Интересно, что территориальная санитарно-эпидемическая служба не давала разрешения на оздоровление и отдых детей в санатории. Почему тогда киевская власть отправила на отдыхать детей в заведение, которое не имело соответствующей документации и не прошло проверок – вопрос, конечно, открытый. Но почему и министерство начало бить в набат и метать громы и молнии лишь постфактум, а не провело системные проверки перед началом оздоровительного сезона?

Новые заезды в печальноизвестные санатории пока прекращены. Санстанции по всей Украине начали активные рейды, особенно по оздоровительным заведениям. Но как поступить родителям, чьи дети стали заложниками халатности и руководства оздоровительных учреждений, и государства? Отправляли ребенка на отдых и оздоровление, а он вернулся с инфекционной болезнью, лечение которой выльется в копеечку...

Правозащитник Сергей Буров в комментарии УНИАН отмечает, что в любом случае убытки пострадавшим должны быть компенсированы:

- Тут существует два аспекта: кто должен отвечать и какое отношение к этому имеют государственные органы. Прежде всего ответственность несет тот санаторий, где произошло отравление. Но даже если это частный санаторий, несет ответственность и государство. Ведь этот санаторий должен быть проверен и отвечать всем санитарным условиям.

Буров отмечает, что родителям нужно подавать в суд и требовать возмещения всех расходов. Если они не знакомы с процедурой подачи иска, то могут обратиться в правозащитные организации, которые существуют почти в каждой области. Есть вероятность даже бесплатной помощи в таких случаях, по крайней мере, первой консультации юриста.

Но за свою практику Сергей еще не слышал ни об одном обращении от пострадавших в результате пищевого отравления. “Люди не верят, что можно защитить свои права в таких случаях”, - объясняет он.

Кстати, в законе “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” четко прописано, что граждане имеют право на “возмещение вреда, нанесенного их здоровью в результате нарушения предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами санитарного законодательства”. Причем в статье 48-й данного закона говорится о механизмах возмещения: “Предприятия, учреждения, организации, предприниматели и граждане, которые нарушили санитарное законодательство, что привело к возникновению заболеваний, отравлений... людей, обязаны возместить убытки гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, а также компенсировать дополнительные расходы органов, учреждений и заведений санитарно-эпидемиологической службы на проведение санитарных и противоэпидемических мероприятий и затраты лечебно-профилактических заведений на предоставление медицинской помощи потерпевшим. В случае отказа от добровольной компенсации расходов или возмещения ущерба спор рассматривается в судебном порядке”.

А можно ли уберечься от отравления? По словам Бориса Скачко, на вкус или запах обнаружить испорченные продукты почти невозможно. “Если раньше колбаса становилась зеленой и скользкой, то сегодня такого не случится, потому что там куча консервантов”, - объясняет он.

- Нужно всегда пытаться знать, что ты ешь. Перед тем как куда-то ехать, нужно хотя бы увидеть пищеблок, - рассказывает врач. - Для приготовления еды должно быть несколько столов – это нормы еще советских времен, которые сейчас очень часто нарушают. Все экономят, режут на одном столе и хлеб, и зелень, и мясо. Когда человек идет в ресторан, лучшее зайти через кухню и посмотреть в каких условиях готовится то, что ты собираешься есть и за что будешь платить.

Распознать вероятное пищевое отравление не сложно. Если вы не болеете гастритом или язвой или какой-то другой желудочно-кишечной болезнью, а после принятия еды появилась боль в желудке, нужно сразу действовать, советуют эксперты.

- Казалось бы банальное желудочное отравление, ну поболело, побурчало в животе, температурка поднялась, стошнило, пронесло, но в результате интоксикации происходит потеря лет биологического возраста, - отмечает Скачко. - Как раньше на севере был год за три, то в этих случаях день за пять лет по продолжительности жизни.

Поэтому главное – как можно быстрее избавиться яда. В первую очередь врачи советуют вызывать рвоту, а для этого пить побольше воды. Если вы полностью не избавились от яда, то вас будут мучить колики в животе, озноб и температура. Тогда нужно запастись активированным углем, и каждые полчаса-час принимать по 10-15 таблеток. Кстати, если вы отравились где-то на природе, то активированный уголь могут заменить листья подорожника. Если после этих процедур вы будете чувствовать себя немножечко лучше, радоваться все равно рано. Это не свидетельство того, что вы побороли яд, просто меньшее количество токсинов стало попадать в кровь. Потому лучше обратиться в больницу, где специалисты смогут вас осмотреть и оценить степень угрозы. И не нужно бояться, что вас сразу положат в больницу - уйти оттуда, написав расписку, вы всегда сможете.

Анна Ященко