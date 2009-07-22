Благотворительный фонд Екатерины Ющенко "Украина 3000" предупреждает о случаях мошенничества

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» сообщает о случаях мошенничества с использованием имени фонда.

Как сообщили УНИАН в МБФ «Украина 3000», в июле 2009 года в адрес фонда поступили письма от благотворительного фонда «Живая надежда» (г. Одесса) и Хортицкого учебно-реабилитационного многопрофильного центра.

Руководители организаций сообщили, что к ним обратились люди, которые представились сотрудниками фонда «Украина 3000». Они предложили организациям материальную благотворительную помощь в виде оргтехники и программного обеспечения и требовали деньги на их растаможивание.

Фонд «Украина 3000» официально заявляет, что не имеет никакого отношения к этим или подобным действиям. Деятельность фонда построена таким образом, чтобы не взваливать дополнительный груз, в том числе финансовый, на получателей благотворительной помощи.

Также фонд не имеет региональных представителей или филиалов в областях и не осуществляет платную передачу благотворительной помощи в какой-либо форме.