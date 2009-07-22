На «КаZантип» везут экстази и амфетамин

Крымские сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе Армянска иностранца, в автомобиле которого находилось около тысячи таблеток экстази и полкилограмма амфетамина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Крыму, не уточняя дату задержания и гражданство наркодельца.

«Наркотики зарубежный гость планировал распространять среди отдыхающих во время проведения «КаZантипа», - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, иностранец нигде не работает. Силовики также отмечают, что около года назад он был осужден за сбыт психотропных веществ на территории Крыма.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ в особо крупных размерах. Ведется следствие.