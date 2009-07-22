Биомедицина - телевизоры станут лекарством

14:04, 22 июля 2009
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Изобретение британских ученых

Новый способ использования LCD-телевизоров на благо медицины и науки изобрели ученые из британского Университета Йорка.

Внимание специалистов привлек материал поливинил-алкоголь (ПВА), который используется при производстве плоских жидкокристаллических дисплеев. И если на данный момент отслужившие свое телевизоры, как правило, сжигаются, нанося серьезный ущерб окружающей среде, то ученые предлагают перерабатывать их экраны таким образом, чтобы ПВА превращался в вещество, безопасное для человеческого организма. Для этих целей эксперты разработали методику, которая заключается в нагревании ПВА при помощи микроволн и последующей промывки его чистым этиловым спиртом.

"Полученный в результате применения этой методики материал может применяться для создания миниатюрных контейнеров, которые доставляют лекарство в любую часть тела, - рассказал руководитель исследовательской группы, профессор Джеймс Кларк (James Clark), в статье, опубликованной на авторитетном научном ресурсе rsc.org. - При этом одним из важнейших свойств нового материала является отсутствие реакции на него иммунной системы человека, что делает его полностью пригодным для биомедицины".

Mhealth.ru

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