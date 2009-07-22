Импортный скот пока не будут проверять на прионные инфекции

Государственный комитет ветеринарной медицины отсрочил до 14 января 2010 г. включительно обязательную инспекцию крупного рогатого скота на прионные инфекции. Об этом отмечено в письме главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 21 июля 2009 г., сообщает пресс-служба Госкомветмедицины.

Отсрочка введена с целью надлежащего введения в действие норм приказа Госкомветмедицины от 20 мая 2009 г. "О внесении изменений в приказ главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 12 марта 2001 г. №23 "О безотлагательных мерах предупреждения и ликвидациях проявлений заболевания крупного рогатого скота на губчастоподобную энцефалопатию и другие прионные инфекции" и обеспечение непрерывности поступления в Украину грузов по предварительно заключенными контрактами, предоставление достаточного времени для проведения инспекции заграничных предприятий.