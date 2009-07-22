Есть на ночь таки полезно

Австралийские ученые выяснили, что ужин, состоящий из быстро усваиваемых продуктов с высоким гликемическим индексом, помогает быстрее уснуть. Если полученные данные удастся подтвердить в других исследованиях, можно будет считать, что найден простой и приятный способ борьбы с бессонницей.

«Чтобы легко засыпать, нужно соблюдать несколько простых правил, например, не пить вечером алкогольные и коффеинизированные напитки. Если вам все равно трудно уснуть, посоветуйтесь со своим лечащим врачом, можно ли вам есть на ночь пищу с высоким гликемическим индексом. Этот прием может пригодиться и тем, кто не может уснуть после ночной работы или после смены часовых поясов», - объясняет Chin Moi Chow, одна из авторов исследования.

Гликемический индекс (ГИ) – это число от 1 до 100, показывающее, насколько быстро усваивается пища. Злаки и овощи богаты клетчаткой и имеют низкий ГИ, после их употребления уровень глюкозы в крови возрастает постепенно. Белый рис, бананы и т.д. бедны клетчаткой, содержат более простые углеводы и имеют высокий ГИ.

Известно, что употребление углеводов приводит к повышению уровня триптофанов в крови. Триптофаны нужны для образования серотонина, способствующего возникновению сонливости. Пища с высоким ГИ особенно сильно ускоряет образование серотонина из триптофана.

Чтобы понять, как ГИ пищи влияет на сон, ученые обследовали 12 здоровых людей. Каждый человек ел рис с низким ГИ (рис «махатма») за 1 и 4 часа до сна и рис с высоким ГИ (рис «жасмин») за 1 и 4 часа до сна. Когда добровольцы ужинали рисом с высоким ГИ за 4 часа до сна, они засыпали в среднем за 9 минут, а когда они ели рис с низким ГИ за столько же времени до сна – за 17,5 мин. Когда люди ели рис с высоким ГИ за час до сна, они засыпали в среднем за 14,6 минут.

«В исследовании участвовали люди, изначально не страдающие бессонницей, поэтому у них трудно было ожидать значительного улучшения сна. Возможно, людям, испытывающим проблемы со сном, пища с высоким ГИ не только облегчит засыпание, но и поможет восстановить структуру сна», - отмечают авторы работы.

Для того чтобы быстрее уснуть, на ужин можно есть хлеб, картофель, злаковые батончики, хлопья из злаков.

Ученые напоминают, что люди, страдающие ожирением или сахарным диабетом должны избегать пищи с высоким ГИ.

aclinicmed.ru