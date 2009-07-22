В Японии зафиксирован второй случай мутации вируса A/H1N1

Второй случай заболевания гриппом A/H1N1, не поддающегося воздействию препарата Tamiflu, выявлен в японской префектуре Ямагути. Врачи предполагают, что в организме пациента произошла мутация вируса.

Об этом сообщают сегодня японские СМИ.

Отдел здравоохранения префектуры обнародовал результаты анализов пациента, зараженного вирусом гриппа, согласно которым выяснилось, что вирус обладал устойчивостью к Tamiflu. Сам пациент, который лечился другими лекарствами, уже выздоравливает, его жизни ничего не угрожает.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о том, что ряд противовирусных препаратов, в том числе и производимый швейцарским фармацевтическим гигантом Roche препарат Tamiflu, способен бороться с новым гриппом. Схожими свойствами, по данным экспертов ВОЗ, обладает, в частности, препарат Relenza производства GlaxoSmithKline.

Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми, и ему было назначено профилактическое применение препарата. Но несмотря на это, через некоторое время у него поднялась температура, и проявились другие признаки заболевания. Врачи предполагают, что мутация вируса произошла в организме самого пациента. В его окружении случаев, не поддающихся лечению Tamiflu, не выявлено.

Первый случай заболевания гриппом A/H1N1, вирус которого мутировал и оказался стойким к воздействию Tamiflu, зарегистрирован в японской префектуре Осака 2 июля. Состояние заболевшей женщины также не вызывает опасений у врачей.

Министерство здравоохранения Японии считает, что вероятность массового заражения мутировавшим гриппом ничтожно мала.

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