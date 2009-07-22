Солнечное затмение: врачи советуют сегодня пить «медицинский коньяк»

Сегодня - полное солнечное затмение.

Врачи предупреждают, что затемнение может негативно отразиться на самочувствии даже практически здорового человека. Особенно плохо со здоровьем в этот день будет людям с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертоникам (то есть тем, у кого и без этих естественных изменений, система регуляции организма нарушена). Плохо себя будут также чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.

Во избежание дискомфорта со здоровьем, врач-фитотерапевт Борис Скачко рекомендует в этот день попринимать «медицинский коньяк» - настойку боярышника. Она регулирует работу сосудов, если где-то есть спазм, он снимется, кровоток восстановится. Если же наблюдается расширение сосуда, настойка боярышника действует тонизирующе.

«Это мягкий регулятор для всего организма. Настойка боярышника хорошо снимет дисбаланс во всем организме. Особенно благотворно боярышник влияет на работу гипоталамуса. Этот орган - «верховная рада» нашего организма, он отвечает за сбалансированную работу всех систем организма», - советует доктор