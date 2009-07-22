Ген шизофрении связан с творческим потенциалом

Когда заходит речь о странностях творцов, то вспоминаются болезни Дали и депрессия Сильвии Плат. Новое исследование нашло подтверждение тому, что генетическая мутация, связанная с психозом и шизофренией, влияет на творческий потенциал.

Ген neuregulin 1 участвует в развитие мозга, и предыдущие исследования приписали наличие измененного его варианта к риску шизофрении. Единственная мутация в структуре ДНК, повреждающая производство белка, указывает на психозы, слабую память и чувствительность к критике.

Примерно 50% здоровых европейцев обладают одной копией измененного гена, и только 15% - двумя.

Для изучения влияния гена на творчество ученые пригласили по объявлению 200 добровольцев, связанных с творческой деятельностью. Они прошли два теста, а также составили список изданных книг, патентов на изобретения и картины.

Двойная копия neuregulin 1 выявилась у 12% участников, и их творческий потенциал оказался выше, чем у других. Одна копия указывала на творческий дар выше среднего. Ген обуславливает от 3 до 8% различий в уровне креативности.

У добровольцев не было замечено симптомов шизофрении, таким образом, талант напрямую не указывает на болезнь.

Скорее всего, мутация будоражит область мозга, связанную с настроением и поведением (префронтальную кору), что может вызвать развитие таланта или психическое отклонение.

Интеллект мог быть одним из факторов, влияющих на то, чему способствует мутация гена neuregulin 1. Добровольцы обладали высоким интеллектом, а другое исследование подтвердило, что именно это делает творческих людей склонными к психозам.

www.medstream.ru