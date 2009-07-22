Чем опасен "грязный" кондиционер?

Кондиционеры очень важны в нашей жизни. Городской зной подступает – пора включать кондиционер. И тут… у вас начинает першить в горле, слезятся глаза, во рту появляется неприятный металлический привкус. Кроме того, у кондиционера ослабляется нормальный воздушный поток, и он начинает «съедать» значительно больше электроэнергии.

Что случилось? Вся пыль, которую насобирал и накопил ваш кондиционер в прошлом году, естественно, никуда не делась. Она осталось на фильтре кондиционера, и во время «первого пуска» в новом сезоне кондиционер попросту «выдохнул» из себя часть загрязнений. Во время активного использования кондиционера, после 2 – 3 недель работы, кондиционер начинает элементарно гонять по квартире пыль – просто потому, что поверхность фильтра кондиционера засорилась и нуждается в срочной чистке.

С таким «выхлопом» из кондиционера нередко бывают связаны проблемы со здоровьем. Во-первых, то, что зимовало внутри вашего кондиционера не просто банальная домашняя пыль. Это концентрат опасных бактерий, вирусов, пылевых клещей и аллергенов из кондиционера. Пыль и влажная среда, образующаяся в кондиционере – оптимальное место для размножения болезнетворных бактерий.

Известно, что самая опасная инфекция «из кондиционера» – это так называемая «болезнь легионеров». Возбудителем болезни является микроб «легионелла» из кондиционера, способный вызвать у человека тяжелейшую форму пневмонии, вплоть до летального исхода. Начинается болезнь как обычная простуда: с легкого недомогания и умеренно повышенной температуры, и без намёка на то, что все эти симптомы появились в следствие загрязнения фильтра кондиционера. А через 3 – 20 дней состояние человека, в пространстве которого есть кондиционер, резко ухудшается, появляется сильная слабость. Больных обязательно госпитализируют. Любимое место обитания легионеллы – всевозможные системы охлаждения, в том числе и кондиционеры. Правда, домашних кондиционеров это касается в последнюю очередь, но рисковать в любом случае не стоит. В истории известны случаи, когда централизованные системы охлаждения, и кондиционеры, зараженные легионеллой, останавливали работу огромных офисов.

Кстати, нельзя забывать, что лето само по себе – тяжелый период для большинства аллергиков, большая часть которых имеют кондиционеры у себя дома или на работе. У людей, страдающих аллергией или бронхиальной астмой, происходит обострение заболеваний: отекают слизистые оболочки носа и горла, краснеют глаза, у астматиков учащаются приступы удушья и затяжного кашля. Если в этот момент усугубить состояние человека пылью из фильтра кондиционера, то болезнь может принять очень тяжелое течение.

Не безопаснее ли в таком случае обойтись обычным проветриванием, не пользуясь кондиционерами? Увы, воздух больших городов далек от идеального, и не все кондиционеры могут с ним. На улице он еще перемешивается в течение дня. А вот когда эта ядовитая смесь оказывается в замкнутом пространстве квартиры, то вся пыль, микробы и частицы мусора в полном объеме достаются нашим легким. Если дома в это время надрывается кондиционер с загрязненным фильтром, то его работу можно сравнить с деятельностью пылесоса, который сначала поглощает пыль, а потом выбрасывает ее обратно. Первыми от такого «пылеобмена» кондиционера пострадают дети и домашние животные.

Поэтому важно запомнить – фильтр обычного бытового кондиционера надо регулярно чистить с помощью пылесоса или раз в 2 – 3 недели промывать в воде (об этом обязательно сказано в инструкции кондиционера!). Конечно, это не самое приятно занятие – обычно внутренние блоки кондиционера располагаются высоко под потолком и дотянуться до них непросто. Что ж, придется развивать акробатические навыки, дотягиваясь до кондиционера, и покупать бытовой респиратор…

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