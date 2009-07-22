В Кировограде уже второй случай подозрения на малярию
10:47, 22 июля 2009Страна
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Больной тоже вернулся из Конго
В Кировограде зарегистрирован второй случай подозрения на малярию.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Кировоградской области, вчера в кировоградскую городскую инфекционную больницу №1 с подозрением на малярию госпитализирован 26-летний инженер авиакомпании, который недавно вернулся из Республики Конго. Состояние больного - средней степени тяжести.
В Кировограде это уже второй случай подозрения на малярию за последние двое суток. 20 июля с аналогичным диагнозом был госпитализирован 38-летний инженер этой же авиакомпании.
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