В Черкассах запретили выпивать алкоголь на улицах

В Черкассах запретили употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки в общественных местах, кроме баров, кафе, ресторанов, которые имеют лицензию на реализацию алкоголя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, депутаты городского совета ограничили употребление алкогольных напитков в общественных местах города, включив в список пиво и слабоалкогольные напитки.

При употреблении алкогольных напитков в общественных местах к нарушителям будут применять штрафные санкции (от 51 грн.), отмечают в горисполкоме.

За выполнением решения Черкасского горсовета будут следить правоохранительные органы, которые ежеквартально будут отчитываться о результатах своей работы.

Кроме того, согласно решению городской власти, несовершеннолетним запрещено посещать развлекательные заведения после 23.00 без сопровождения родителей или опекунов.