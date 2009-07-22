Баклажан - любимый овощ долгожителей

Замечено, что те пожилые люди, которые регулярно, практически, круглогодично употребляют баклажаны — в свежем виде, в виде домашних заготовок на зиму, в виде баклажанной икры, — меньше страдают различными сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. У них меньше проблем с сердцем, с сосудами, с печенью, с кишечником, с суставами и с позвоночником.

В плодах баклажана содержится около 90% воды, 4% сахаров, до 1,5% ` клетчатки, 1,4% белка, витамины группы В, С, РР, провитамин А, калий, кальций, железо, фосфор и специфическое для баклажана соединение — мелонген, придающий баклажану горьковатый привкус.

Баклажан при длительном его употреблении в пищу заметно снижает уровень холестерина в крови, способствует уменьшению отложения холестериновых бляшек в стенках сосудов.

Диетическая ценность баклажана также обусловлена высоким содержанием калия, оказывающего положительное влияние на работу сердца, увеличивающего выведение жидкости из организма. Поэтому его рекомендуют при атеросклерозе сосудов сердца, сосудов мозга, аорты, сосудов нижних конечностей, при фонической ишемической болезни сердца, при сердечной недостаточности, при гипертонической болезни, при нарушение ритма сердечных сокращений. Баклажан вводят в рацион больным, перенесшим острый инфаркт миокарда и инсульт.

Баклажан оказывает мочегонное действие и рекомендуется при отеках нижних конечностей, связанных с сердечной и с почечной недостаточностью.

Баклажан способствует выведению уратов из организма. Поэтому блюда из баклажана показаны больным мочекаменной болезнью с преимущественным содержанием пуринов (уратов) в организме и больным подагрой. Регулярное употребление в пищу баклажанов, наряду с использованием необходимых лекарственных растений, зачастую позволяет излечиться от мочекаменной болезни и надолго забыть о приступах подагрических болей в суставах.

Особенно полезен баклажан пожилым людям, как правило, имеющим «букет» различных заболеваний.

Баклажан полезен при деформирующем артрозе, при остеохондрозе и при остеопорозе — при тех болезнях, которые часто сопровождают пожилых людей. Благодаря своему химическому составу баклажан способствует восстановлению хрящевой ткани суставов и укрепляет кости.

Баклажан улучшает пищеварение, нормализует перистальтику кишечника. Поэтому в диетическом питании используют его при хроническом гастрите, особенно при гастрите со сниженной секреторной функцией, при синдроме раздраженного кишечника, особенно со склонностью к запорам, при дисбактериозе.

На клетчатке, которая содержится в плодах баклажана, при их регулярном употреблении хорошо засевается и размножается дружественная нам микрофлора кишечника и уменьшаются явления дисбактериоза.

Баклажан повышает желчеотделение и рекомендуется при заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей: при дискинезии желчного пузыря, при хроническом холецистите, при хроническом панкреатите и при хроническом гепатите.

Баклажаны обладают антибиотической активностью и поэтому при некоторых заболеваниях кожи, например при гнойничковых высыпаниях, могут использоваться в виде сока из сырых плодов для смазывания 2-3 раза в день пораженной поверхности.