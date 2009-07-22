В Кировограде с подозрением на малярию госпитализирован мужчина

08:40, 22 июля 2009
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Вернулся из Конго

В инфекционную больницу Кировограда с подозрением на малярию госпитализирован 38-летний инженер авиакомпании.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Мужчина недавно вернулся из командировки из Республики Конго. Состояние больного оценивается как средней степени тяжести.

 

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