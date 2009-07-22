Как правильно одеть ребенка в жару

Важно помнить, что надевать на свое дите можно только легкую одежду, изготовленную исключительно из натуральных материалов. Это может быть хлопок, лен, трикотаж.

В такой одежде кожа ребенка, во-первых, будет дышать, во-вторых, такой материал практически не пропускает вредные ультрафиолетовые лучи.

Кроме того, натуральные ткани обладают функцией терморегуляции, отлично впитывают влагу, позволяя коже ребенка оставаться сухой. И не забывайте о том, что «выходной костюм» ребенка обязательно должен включать в себя головной убор.

Он также должен быть изготовлен из натуральных материалов. Панамка или кепочка убережет вашего малыша от теплового удара. Можно также повязывать ребенку косыночки и банданы.

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