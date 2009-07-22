"Дачная" диета поможет быстро похудеть

Специалисты убеждены, что дачный отдых – это не только замечательный способ расслабиться и набраться сил, но и легкая приятная методика похудения. Основным направлением этой методики является «дачный фитнес». Если вы думаете, что уход за «огурцами-помидорами» - это только гарантия хорошего урожая, то ошибаетесь.

Дело в том, что пока вы работаете на своем участке, у вас сгорают лишние калории.

Так, например, собирая урожай на своем дачном участке, вы теряете примерно пятьсот килокалорий, что приравнивается к тридцати приседаниям.

Вскопав две грядки, размером метр на полтора метра, вы также избавитесь от пятисот килокалорий.

Прополка огорода – это также эффективный элемент фитнеса. Обработав две небольшие грядки, вы потеряете триста пятьдесят килокалорий, что приравнивается к семнадцати приседаниям.

Полезно также снимать урожай с фруктовых деревьев. Такое занятие избавит вас от трехсот килокалорий, что приравнивается к пятнадцати приседаниям.

Уборка в доме – это еще один замечательный вид «дачного фитнеса». Вымыв пол и вытерев пыль, вы избавитесь от двухсот пятидесяти килокалорий, что равносильно тому, если бы вы выполнили тринадцать приседаний.

Убравшись на чердаке с приставной лестницей, вы избавитесь от двухсот пятидесяти килокалорий. Столько же вы сожжете, если сделаете двенадцать приседаний.

Приготовление обеда – это еще один способ избавления от лишних калорий.

Приготовив обед, вы потратите шестьдесят килокалорий, что приравнивается к десяти приседаниям.

Не забудьте также вымыть окна.

Одно окно – избавит вас от пятидесяти килокалорий. Столько же вы сможете сжечь, если выполните восемь приседаний.

Важно отметить, что в «дачном фитнесе», также как и в любой другой физической нагрузке, важно соблюдать меру.

В первые дни отдыха на даче, старайтесь сильно не перетруждаться и работайте не более одного-двух часов в день.

Это позволит вашим мышцам постепенно адаптироваться к новой для них дополнительной физической нагрузке.

Помните также о том, что отдых на даче – это не только работа в огороде или по дому.

Вы должны регулярно получать и другие физические нагрузки, например, катайтесь на велосипеде, плавайте в близлежащем водоеме, играйте в волейбол или в теннис, ходите в лес за грибами и так далее.

Все эти приятные занятия не только разнообразят ваш отдых, но и ускорят процесс избавления от лишних килограммов.

И еще, возьмите за правило регулярно взвешиваться.

Поверьте, результаты вас приятно удивят, даже в том случае, если вы не будете устраивать для себя разгрузочных дней и будете только придерживаться диеты.

Ни для кого не секрет, что для того чтобы похудеть, необходимо работать в двух направлениях: больше двигаться и придерживаться диетического образа питания.

«Дачная» диета хороша тем, что вы не будете ограничивать себя в каких-либо продуктах.

Все что от вас требуется – это немного подкорректировать свой рацион питания и начать употреблять лишь здоровую пищу.

Чувство голода вряд ли будет посещать вас, так как мы рекомендуем вам перейти на шестиразовое питание.

Примерное меню на один день.

Первый завтрак. Вы можете позволить себе небольшую тарелку каши, сваренной на воде, либо сто граммов нежирного творога, сдобренного фруктами.

Кроме того, на завтрак нужно выпить чашку чая без сахара.

Второй завтрак. Эта трапеза должна состоять из свежих фруктов.

Можете съесть один крупный или два любых некрупных плода (примерно сто пятьдесят граммов).

Обед. На обед побалуйте себя овощным супом, который должен содержать несколько видов овощей, но не добавляйте к ним картофель.

Порция супа – это двести граммов.

При желании можете измельчить выбранные вами овощи в блендере и приготовить суп-пюре.

Помимо супа вам также следует съесть запеченный или сваренный в мундире молодой картофель (две средние картофелины) и сто-сто пятьдесят граммов птицы, которую вы можете приготовить на гриле или в фольге.

Помимо этого позвольте себе порцию салата из листовой зелени, который нужно заправить одной чайной ложкой нерафинированного растительного масла.

В качестве десерта побалуйте себя фруктом, а также выпейте чашку чая или морса без добавления сахара.

Полдник. Этот прием пищи должен состоять, например, из бутылочки натурального питьевого йогурта. При желании можете добавить в йогурт свежих ягод.

Ужин. Съешьте сто-сто двадцать граммов рыбы, которую нужно приготовить в фольге, либо запечь на гриле, а также сто граммов тушеных овощей.

Помимо этого, приготовьте порцию салата из листовой зелени, который следует заправить одной чайной ложкой нерафинированного растительного масла.

Второй ужин. Эта трапеза должна состояться практически перед отходом ко сну.

Выпейте половину стакана или целый стакан кефира однопроцентной жирности.

www.gen.su