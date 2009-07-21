В Ужгороде бесплатно проверят детям зубы

В Ужгороде на базе стоматфакультета УжНУ бесплатно будут проводить профилактику стоматзаболеваний у детей.

Об этом УНИАН сообщил декан стоматологического факультета Ужгородского национального университета, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии УжНУ, заведующий кафедрой хирургической стоматологии, заслуженный врач Украины Юрий ПЕРЕСТА.

По его словам, депутаты Ужгородского городского совета приняли «Программу обеспечения стоматологического здоровья детского населения города на 2009-2013 года».

Декан сообщил, что в структуре общей заболеваемости населения страны болезни полости рта и зубов занимают третье место. Особое беспокойство вызывает увеличение количества больных среди детского населения. «Опыт решения этой проблемы в других странах, например, в Норвегии, Голландии, свидетельствует, что наибольших результатов можно достичь благодаря своевременному проведению целеустремленных профилактических мероприятий, разработанных прежде всего для населения детского возраста. Сегодня же профилактическая детская стоматология в Украине переживает не лучшие времена. Предусмотренные новые методы профилактики внедряются недостаточно, врачи мало заинтересованы в постоянной профилактической работе. Это приводит к эпизодическому, бессистемному применению средств профилактики, дискредитирует саму идею профилактики. Неэффективное проведение первичной стоматологической профилактики не позволяет снизить стоматологическую заболеваемость у детей», - подчеркнул Ю.ПЕРЕСТА.

По его мнению, реальным путем повышения эффективности стоматологической профилактики является усовершенствование ее организационной структуры. Учитывая, что в областном центре Закарпатской области городе Ужгороде нет своей стоматологической службы, уже давно назревает вопрос организации в городе предоставления стоматологической помощи детскому населению. На территории города работает около 100 частных стоматологов и клиник, взрослое население использует этот потенциал и проводит санацию зубов по современным технологиям у частных врачей.

Учитывая все это, утверждает Ю.ПЕРЕСТА, и была разработана «Программа обеспечения стоматологического здоровья детского населения города на 2009-2013 года». Настоящий документ предусматривает силами и средствами работников Ужгородской городской детской больницы, стоматологического факультета УжНУ на базе «Клиники детской дентальной гигиены» и в общеобразовательных школах проводить бесплатные профилактические стоматологические осмотры детского населения города, используя научный и профессиональный потенциал работников стоматологического факультета УжНУ. На базе Клиники планируется проводить санитарно-просветительскую работа с детьми путем демонстрации видео-роликов, учебы практическим навыкам по уходу за полостью рта.

В общем, утверждает декан стоматологического факультета, в городе Ужгороде в школьных и дошкольных заведениях находится 21 тысяча детского населения, из которых 17 тысяч школьников и 4 тысячи детей дошкольного возраста. Всех их и планируют осмотреть и осуществить профилактику стоматзаболеваний. «Это важно еще и потому, что Ужгород в частности, как и Украина в целом, относится к региону с высоким риском развития кариеса зубов, «массового» распространения и «высокой» интенсивности», — уточняет Ю.ПЕРЕСТА.

Кроме того, по мнению декана стоматфакультета, если студенты заведения осмотрят 21 тысячу детей, это позволит подготовить их на новом качественном уровне к работе. «Только так можно будет изучить абсолютно все проблемы стоматологии, причем на реальной практике», - считает профессор.

Ю.ПЕРЕСТА также уточнил, что финансовое обеспечение программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.