Закарпатье: медики получили грант от посольства Японии

Закарпатские медики получили грант от посольства Японии в Украине на 96,5 тыс. долларов. Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по вопросам здравоохранения Ужгородской РГА Анатолий ТИМЧЕНКО.

По его словам, посольство Японии в Украине и отдел по вопросам здравоохранения Ужгородской райгосадминистрации подписали грантовый контракт относительно реализации проекта по улучшению медицинской среды в Ужгородском районе.

Согласно контракту медики получат от японского посольства 96,5 тысяч долларов для улучшения предоставления медицинской помощи жителям района.

А.ТИМЧЕНКО рассказал, что заявка на участие в проекте была подана два года тому назад. Недавно представители посольства сообщили отделу о победе в конкурсе.

«Средства, которые медицина района получит согласно контракту планируется потратить на приобретение автомобиля со встроенным цифровым рентгенографическим аппаратом. До этого времени в районе подобного оборудования не было. Его стоимость составляет почти 1 миллион гривен», – уточнил А.ТИМЧЕНКО.

Он также добавил, что часть суммы на приобретение оборудования запланировано выделить из районного бюджета - это 258 тысяч гривен.

По словам начальника отдела, автомобиль-рентгенограф приобретут после проведения тендера. Вручить его медикам района намерен Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА.