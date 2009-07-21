Билл Гейтс собрался охладить океан на 4,5 градуса

Отец-основатель Microsoft готов побороться с ураганами. Если понизить температуру воды на 4,5 градуса, то стихийные бедствия прекратятся.

По мнению некоторых ученых, если на пути урагана поставить множество барж, которые будут качать холодную воду из глубины и смешивать ее с нагретыми поверхностными слоями, мощность стихии спадет. Потому что уменьшится количество испарений и ветер не сможет набрать разрушительную силу.

Сделать для этого нужно самую малость - всего лишь понизить температуру на поверхности океана на 4,5 градуса. Да вот объемы работ просто гигантские. Но Гейтса это не пугает. Деньги на такую гигантскую работу можно найти. Только страховщики в США теряют на последствиях от ураганов порядка $10 млрд. в год. А если проект по охлаждению океана покажется выгодным бизнесу, то за воплощением его в жизнь дело не станет.

Комсомольская правда