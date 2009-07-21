Погода на завтра

22 июля в Украине будет сохраняться переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, а днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять 11-16°, в южной части - 17-22°; днем - 22-27°, в южных областях, Крыму и на Закарпатье - 27-32°; в Карпатах ночью - 7-12°, днем - 13-18°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - близко 25°.

21 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева - 24°.