Полтавщина: перекрыт канал поставок психотропных веществ

В Полтавской области в ходе спецоперации СБУ с привлечением сотрудников «Альфы» задержан мужчина, который пытался сбыть почти 1 кг «амфетамина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Полтавской области, сотрудники СБУ установили, что психотропные вещества гражданин привозил с Европы и реализовывал в Полтавской области. По факту сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого вида преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.