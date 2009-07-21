Полтавщина: перекрыт канал поставок психотропных веществ
13:34, 21 июля 2009Страна
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Привозили из Европы
В Полтавской области в ходе спецоперации СБУ с привлечением сотрудников «Альфы» задержан мужчина, который пытался сбыть почти 1 кг «амфетамина».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Полтавской области, сотрудники СБУ установили, что психотропные вещества гражданин привозил с Европы и реализовывал в Полтавской области. По факту сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах прокуратура Полтавской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого вида преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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